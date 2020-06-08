Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина похвасталась телом и показала, как приводит его в порядок

На фото Ирина лежит на коврике для занятий в спортивной одежде и качает свою пятую точку. Морозюк не стеснялась показывать соблазнительные движения и свое подтянутое тело. На втором кадре красотка уже тренировала руки, занимаясь с канатами. Звезда выгнулась и показала все достоинства своей фигуры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты внимательно следят за публикациями Ирины и пишут там множество комментариев:

"Просто нет слов", "Какая красотка", "Ирине все к лицу. Харизма присутсвует во всем", "Бомбическая", "Альфа-самочка".

Ранее мы сообщали, что жена экс-динамовца Николая Морозюка похвасталась роскошной фигурой и рассказала, как развлекается ночью после клуба.

серию фото красотка опубликовала у себя в сториз. Она выбрала роскошное желтое платье с глубоким вырезом. Платье идеально подчеркнуло пышные формы красотки, сделав акцент на ее тонкой талии. Морозюк сделала себе хвостик и традиционно накрасила губы красной помадой.

Сообщалось, что супруга бывшего капитана украинского «Динамо» Николая Морозюка Ирина похвасталась роскошными изгибами на камеру.

На кадрах жена Морозюка позирует в крохотных шортах и топе без белья, демонстрируя безупречную фигуру. В какой-то момент звезда задирает руку, из-за чего в кадр попадает лишнее.

Уточним, что все это происходит под красивую музыку. Однако ее поклонники были лишены возможности высказаться о выходке кумира – кадры Ирина выбросила у себя в Stories.

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