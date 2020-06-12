Жена известного бейсболиста Майкла Копека, актриса Ванесса Морган, показала, как выразила свою любовь к мужу

На фото красотка позирует в купальнике белого цвета, сидя на бордюре. Ванесса развернулась пятой точкой к камере и показала татуировку, которая у нее была набита на ягодице. Образ Морган дополнила кепкой с фатой, а волосы у нее были распущены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Начну новый год с лицом Майкла на моей ягодице. Ахаха, это лучший день. Счастливого 2020 года всем", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали несколько комментариев:

"Ого, тату", "Хорошее тату", "Погладь свою ягодицу", "Если ты разведешься, а потом встретишь нового парня, как он будет чувствовать себя с твоей ягодицей?", "Ты католичка", "Ангельская детка", "Жара".

Ранее мы сообщали, что жена известного украинского футболиста Ирина Морозюк показала, как просыпается по утрам.

На кадрах красотка лежит в черном белье и белой майке на кровати, показывая себя в зеркало. Красотка соблазнительно начала трясти своим телом и показала все крупнее свою красоту. В конце девушка потрясла пятой точкой, на которой в выгодном ракурсе даже трусиков не было видно.

Сообщалось, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, устроила горячие танцы.

Красотка надела короткий топ, который показал ее тонкую талию и стальной пресс. Сверху звезда надела пиджак. Жена футболиста крутила бедрами под музыку в облегающих леггинсах. Внизу можно было заметить ботфорты.

Напомним, жена экс-динамовца Морозюка посветила идеальными изгибами на тренировке

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