Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала, как тренируется
На фото Ирина позирует на коврике для занятий в лосинах и коротком топе, а образ дополнила кроссовками. Красавица сначала стояла на четвереньках и делала одно упражнение, а потом сделала мостик, чтобы делать упражнения для идеальной пятой точки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, но так и хочется сказать: "Разогрела аппетит, Коля забудет о футболе".
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Сообщалось, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала себя без смущения.
На фото красотка позировала в белом полотенце, которым прикрыла частично грудь. Волосы Ирина решила собрать в хвост, чтобы не мешали. Морозюк снимала сама себя на камеру, демонстрируя пышную грудь, которая, как можно заметить, у звезды мокрая.
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Супружеская чета сделала фото в лондонском Royal Opera House. Инна позирует в красном платье, которое изящно подчеркивает ее фигуру. Футболист одет в черный стильный смокинг. «С женой спорить опасно, можно оказаться в опере», - шутливо подписала фото Инна.
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