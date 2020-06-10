Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала, как тренируется

На фото Ирина позирует на коврике для занятий в лосинах и коротком топе, а образ дополнила кроссовками. Красавица сначала стояла на четвереньках и делала одно упражнение, а потом сделала мостик, чтобы делать упражнения для идеальной пятой точки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, но так и хочется сказать: "Разогрела аппетит, Коля забудет о футболе".

Сообщалось, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала себя без смущения.

На фото красотка позировала в белом полотенце, которым прикрыла частично грудь. Волосы Ирина решила собрать в хвост, чтобы не мешали. Морозюк снимала сама себя на камеру, демонстрируя пышную грудь, которая, как можно заметить, у звезды мокрая.

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Супружеская чета сделала фото в лондонском Royal Opera House. Инна позирует в красном платье, которое изящно подчеркивает ее фигуру. Футболист одет в черный стильный смокинг. «С женой спорить опасно, можно оказаться в опере», - шутливо подписала фото Инна.

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