Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, предстала в соблазнительном виде

Красотка часто публикует горячие снимки в своем Инстаграм и этот раз не стал исключением, передает Politeka.net. Звезда надела белый топ, который держался на ее груди, казалось, сейчас одежда с нее соскользнет.

Тонкую талию подчеркнула красная ткань. Звезда распустила длинные белые локоны, в ее ушах были видны серебряные серьги.

Модель прикрыла глаза и широко улыбнулась. Вероятно, Ирину сфотографировали в каком-то из заведений, ведь вокруг нее можно заметить много людей.

"Ну просто не могу не выложить это фото ☝🏼😁☺️ Очень мне нравится 😻 .

Это был классный вечер / ночь 👍🏼 .

Благодарю друга Х за возможность петь «красный бархат» на расстояние вытянутой руки к исполнителю🔥😅 .

С меня определенно Борщ 😂🤝", - написала жена футболиста.

За 12 часов пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.

"Ммммммм❤️❤️", "Красотка 😍❤️", "Теория Дарвина в действии)))", "Очень душевная фотография ❤️🔥😍", "Красный бархат просто 🔥🔥🔥,фото 🔥🔥,Ируська 🔥🔥🔥", "Борщ это сильно 😜🔥", "Потрясающая 🔥🎉", "Танцуй, пока молодой!!...", "Ты супер 😉", - написали пользователи сети.

Напомним, жена Николая Морозюка предстала в крохотном топе без белья, что видно по выпирающим признакам. Жена экс-динамовца засветила свои татуировки на груди и руках.

Заметен идеальный пресс Ирины и ее тонкая талия.

Звезда поиграла на камеру под песню, популярную в "TikTok".

Напомним, жена экс-динамовца вскружила голову великолепными формами в тонком кружеве

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