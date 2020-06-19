Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, предстала в соблазнительном виде
Красотка часто публикует горячие снимки в своем Инстаграм и этот раз не стал исключением, передает Politeka.net. Звезда надела белый топ, который держался на ее груди, казалось, сейчас одежда с нее соскользнет.
Тонкую талию подчеркнула красная ткань. Звезда распустила длинные белые локоны, в ее ушах были видны серебряные серьги.
Модель прикрыла глаза и широко улыбнулась. Вероятно, Ирину сфотографировали в каком-то из заведений, ведь вокруг нее можно заметить много людей.
"Ну просто не могу не выложить это фото ☝🏼😁☺️ Очень мне нравится 😻 .
Это был классный вечер / ночь 👍🏼 .
Благодарю друга Х за возможность петь «красный бархат» на расстояние вытянутой руки к исполнителю🔥😅 .
С меня определенно Борщ 😂🤝", - написала жена футболиста.
Пенсии и пособия взлетят с 1 июля, сколько составит прибавка: "До 17 тысяч..."
Юная невестка Пугачевой сбросила одежду и порезвилась в траве: "Клещи не заползли?"
Джоли решила поддержать дочь и первой сменила пол: как теперь выглядит красотка
Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней"
За 12 часов пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.
"Ммммммм❤️❤️", "Красотка 😍❤️", "Теория Дарвина в действии)))", "Очень душевная фотография ❤️🔥😍", "Красный бархат просто 🔥🔥🔥,фото 🔥🔥,Ируська 🔥🔥🔥", "Борщ это сильно 😜🔥", "Потрясающая 🔥🎉", "Танцуй, пока молодой!!...", "Ты супер 😉", - написали пользователи сети.
Напомним, жена Николая Морозюка предстала в крохотном топе без белья, что видно по выпирающим признакам. Жена экс-динамовца засветила свои татуировки на груди и руках.
Заметен идеальный пресс Ирины и ее тонкая талия.
Звезда поиграла на камеру под песню, популярную в "TikTok".
Напомним, жена экс-динамовца вскружила голову великолепными формами в тонком кружеве
Также Politeka сообщала, что жена экс-динамовца без стыда сверкнула главным достоинством в постели
А еще Politeka писала, что жена экс-динамовца без одежды показала, чем соблазняет мужа