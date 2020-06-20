Жена украинского футболиста, экс-игрока "Динамо" Николая Морозюка Ирина засветила нижнее белье в откровенном наряде
У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в очень ярком и необычном наряде, передает Politeka.net. Красотка надела ярко розовое платье-пиджак, которое немного распахнулось, засветив аппетитную грудь девушки в кружевном белье.
«Полный контроль своего сознания поможет вам правильно построить свою судьбу. Давно не толкала речь ребята…Мой опыт и наблюдательность, анализ и хорошее логическое мышление дало мне некие знания. Сейчас мир обесценившихся девушек и безресурсных мужчин. Девушки, которые девальвировали свою валюту и мужчины, которым это на руку, которые с каждым днём все больше этому способствуют», - отметила Морозюк.
По ее мнению, женщины обесценивают себя и сами дают собой воспользоваться. И лишь девушки с твердыми принципами способны влюбить мужчину в свою личность.
За час пост красотки оценили почти 2 тысячи лайков. В комментариях стали соглашаться с Морозюк.
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«Как с языка сняла!», «Браво. Так и есть», «Истину глаголите», «Вы очень красивая милая и сладкая. Хочется тебя обнять», «Роковая женщина», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ирина Морозюк позировала в откровенном купальнике на отдыхе.
Напомним, что жена экс-динамовца Морозюка без одежды искупала свое тело в солнечных лучах: "Огнище".
Как сообщала Politeka, сияющая от удовольствия жена экс-динамовца Морозюка впечатлила размерами без белья: "Мммм...".
Также Politeka писала, что скандальная Ирина Морозюк поигралась в бикини из веревочек: "Неплохо".