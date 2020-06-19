Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, постала в спокусливому вигляді

Красуня часто публікує гарячі знімки у своєму Instagram і цей раз не став винятком, передає Politeka.net. Зірка одягла білий топ, який тримався на її грудях, здавалося, зараз одяг з неї зісковзне. 

Тонку талію підкреслила червона тканина. Зірка розпустила довгі білі локони, в її вухах були видні срібні сережки. 

Модель прикрила очі і широко посміхнулася. Ймовірно, Ірину сфотографували в якомусь із закладів, адже навколо неї можна помітити багато людей. 

"Ну просто не можу не викласти це фото ☝🏼😁☺️ Дуже мені подобається 😻 .
Це був класний вечір / ніч 👍🏼 .
Дякую одному Х за можливість співати «красный бархат» на відстань витягнутої руки до виконавця🔥😅 
З мене борщ 😂🤝", - написала дружина футболіста. 

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За 12 годин пост зібрав майже 5000 лайків та багато коментарів. 

"Ммммммм❤️❤️", "Красуня 😍❤️", "Теорія Дарвіна в дії)))", "Дуже душевна фотографія ❤️🔥😍", "Червоний оксамит просто 🔥🔥🔥,фото 🔥🔥,Ируська 🔥🔥🔥", "Борщ це сильно 😜🔥", "Приголомшлива 🔥🎉", "Танцюй, поки молодий!!...", "Ти супер 😉", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, дружина Миколи Морозюка постала в крихітному топі без білизни, що видно з випираючих ознак. Дружина екс-динамівця засвітила своє татуювання на грудях і руках. 

Помітний ідеальний прес Ірини і її тонка талія. 

Зірка пограла на камеру під пісню, популярну  в "TikTok".

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#tiktok 😉

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