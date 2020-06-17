Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", показала себе в негоду
На фото красуня була в білих шортах і чорному топіку з великим декольте. Морозюк в цей раз стояла на тлі висотки, коли був шквальний вітер і демонструвала, як їй не пощастило з погодою. Вузенький одяг була настільки відвертим, що можна помітити легендарне тату у зірки на грудях - червоні губи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Роза вітрів".
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Раніше ми повідомляли, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка показала, як любить літо.
Красуня в цей раз позувала в міні-бікіні рожевого кольору, лежачи на ліжку. Морозюк вирішила позасмагати на сонечку, під яким вона прогріла своє апетитне тіло. Образ Ірина доповнила стильними окулярами і спокусливо вигнулась, щоб кадр вийшов максимально спекотним.
Повідомлялося, що дружина колишнього капітана українського «Динамо» Ірина Морозюк похвалилася ідеальними формами в мереживній вбранні.
Так, на опублікованих кадрах Морозюк позує спершу в домашньому вбранні без косметики, витираючи дзеркало. В якийсь момент дівчина проводить рукою і постає перед глядачами в мереживній білизні і короткій спідниці.
«Вогняна кокетка», «супер», «бомба», - пишуть її шанувальники.
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