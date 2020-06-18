Дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка Ірина показала фігуру, розважаючись в Києві

На фото красуня позує в блакитному купальнику і кросівках. Ірина доповнила образ стильними окулярами, розташувавшись на барному стільці. Морозюк продемонструвала не тільки ідеальну фігуру, але і довгі ноги, які в цьому ракурсі були показані у всій красі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не погано, не погано", - написала Ірина.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Як плавается в кросах?", "Погано, погано", "Ви знаєте", "Неповторна, чарівна Ірина", "Не жарко?))", "Соромлюсь запитати, а тортопеды на ногах це що б ноги качати?".

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Про Анну відомо небагато. Вона закінчила Національний фармацевтичний університет у Харкові. Працює лікарем в лабораторії і викладає в університеті.

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На фото красуня була в білих шортах і чорному топіку з великим декольте. Морозюк в цей раз стояла на тлі висотки, коли був шквальний вітер і демонструвала, як їй не пощастило з погодою. Вузенька одяг була настільки відвертою, що можна помітити легендарне тату у зірки на грудях - червоні губи.

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