Невеста украинского футболиста Александра Зинченко, который играет за "Манчестер Сити", показала себя в необычном жарком образе

На фото Влада Седан (настоящая фамилия Щеглова), показала себя в расстегнутых джинсах и белом топе, сидя на подоконнике.. Красотка сидела на фоне открытого окна, а спереди можно увидеть занавески, которые добавили особого шарма фото. Влада раздвинула ноги, а рукой прикоснулась к лицу, сама при этом смотря в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Очень красивая", "На эту красоту можно смотреть вечность!", "вообще шик", "Балдею", "Принцесса", "Без лифчика лучше", "Кому-то повезло".

Ранее мы сообщали, что жена украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала, как любит лето.

Красотка в этот раз позировала в мини-бикини розового цвета, лежа на кровати. Морозюк решила позагорать на солнышке, под которым она прогрела свое аппетитное тело. Образ Ирина дополнила стильными очками и соблазнительно выгнулась, чтобы кадр вышел максимально жарким.

Сообщалось, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка устроила горячие танцы.

Красотка надела короткий топ, который показал ее тонкую талию и стальной пресс. Сверху звезда надела пиджак. Жена футболиста крутила бедрами под музыку в облегающих леггинсах. Внизу можно было заметить ботфорты.

Напомним, эпатажная жена экс-динамовца Морозюка без штанов пошалила на кровати

Также Politeka сообщала, что жена экс-динамовца Морозюка посветила идеальными изгибами на тренировке

А еще Politeka писала, что влажная жена экс-динамовца Морозюка показала сочные формы после душа



