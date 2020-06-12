Жена украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала, как любит лето

Красотка в этот раз позировала в мини-бикини розового цвета, лежа на кровати. Морозюк решила позагорать на солнышке, под которым она прогрела свое аппетитное тело. Образ Ирина дополнила стильными очками и соблазнительно выгнулась, чтобы кадр вышел максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как я ждала , когда смогу жариться на солнышке. О чем написать следующий пост ? Давайте выберем одну тему, пишите в комментариях", - написала Ирина.

Фанаты поставили почти шесть тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Огнище, только не *** на солнце", "Красавица", "Шикарная", "ключевое слово Жариться", "Идеал".

Сообщалось, что жена известного украинского футболиста Ирина Морозюк показала, как просыпается по утрам.

На кадрах красотка лежит в черном белье и белой майке на кровати, показывая себя в зеркало. Красотка соблазнительно начала трясти своим телом и показала все крупнее свою красоту. В конце девушка потрясла пятой точкой, на которой в выгодном ракурсе даже трусиков не было видно.

Сообщалось, что супруга экс-игрока киевского Динамо Сергея Рыбалки Маргарита очаровала поклонников соблазнительными снимками в социальной сети.

Так, красотка приняла участие в откровенной фотосессии, засветив идеальные формы. Результатами съемок девушка поделилась со своими подписчиками в сети.

Напомним, жена экс-динамовца Морозюка посветила идеальными изгибами на тренировке

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