Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала фигуру, развлекаясь в Киеве

На фото красотка позирует в голубом купальнике и кроссовках. Ирина дополнила образ стильными очками, расположившись на барном стуле. Морозюк продемонстрировала не только идеальную фигуру, но и длинные ноги, которые в этом ракурсе были показаны во всей красе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не плохо, не плохо", - написала Ирина.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Как плавается в кросах?", "Плохо, плохо", "Вы знаете", "Неповторимая, обворожительная Ирина", "Не жарко?))", "Стесняюсь спросить, а тортопеды на ногах это что бы ноги качать?".

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Третьего июня, 22-летний футболист в Париже сделал предложение своей девушке Анне, которая, конечно же, ответила согласием.

Об Анне известно немного. Она закончила Национальный фармацевтический университет в Харькове. Работает врачом в лаборатории и преподает в университете.

Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", показала себя в непогоду.

На фото красотка была в белых шортах и черном топике с большим декольте. Морозюк в этот раз стояла на фоне высотки, когда был шквальный ветер и демонстрировала, как ей не повезло с погодой. Узенькая одежда настолько была откровенной, что можно заметить легендарное тату у звезды на груди - красные губы.

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