Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала фигуру, развлекаясь в Киеве
На фото красотка позирует в голубом купальнике и кроссовках. Ирина дополнила образ стильными очками, расположившись на барном стуле. Морозюк продемонстрировала не только идеальную фигуру, но и длинные ноги, которые в этом ракурсе были показаны во всей красе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Не плохо, не плохо", - написала Ирина.
Тина Кароль рассказала о бурном романе с известным певцом: "На пляже под звездным небом мы..."
Счета украинцев блокируют по-новому, в ПриватБанке предупредили: чьи деньги под угрозой и как спастись от "ареста"
Лорак и Мурат Налчаджиоглу раскрыли тайны личной жизни после развода: топ фото с новыми возлюбленными
Украинцам вернут сотни гривен, Минфин принял экстренное решение: "Деньги получат те, кто..."
Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Как плавается в кросах?", "Плохо, плохо", "Вы знаете", "Неповторимая, обворожительная Ирина", "Не жарко?))", "Стесняюсь спросить, а тортопеды на ногах это что бы ноги качать?".
Сообщалось, украинский вингер «Шахтера» Александр Зубков недавно решился на серьезный шаг.
Третьего июня, 22-летний футболист в Париже сделал предложение своей девушке Анне, которая, конечно же, ответила согласием.
Об Анне известно немного. Она закончила Национальный фармацевтический университет в Харькове. Работает врачом в лаборатории и преподает в университете.
Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", показала себя в непогоду.
На фото красотка была в белых шортах и черном топике с большим декольте. Морозюк в этот раз стояла на фоне высотки, когда был шквальный ветер и демонстрировала, как ей не повезло с погодой. Узенькая одежда настолько была откровенной, что можно заметить легендарное тату у звезды на груди - красные губы.
Напомним, юная невеста Зинченко залезла на подоконник и расстегнула джинсы
А еще Politeka сообщала, что жена экс-динамовца Морозюка без одежды искупала свое тело в солнечных лучах
Также Politeka сообщала, что горячая жена бейсболиста показала тату с лицом любимого на самой аппетитной точке