Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала, як любить літо

Красуня в цей раз позувала в міні-бікіні рожевого кольору, лежачи на ліжку. Морозюк вирішила позасмагати на сонечку, під яким вона прогріла своє апетитне тіло. Образ Ірина доповнила стильними окулярами і спокусливо вигнулась, щоб кадр вийшов максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як я чекала , коли зможу смажитися на сонечку. Про що написати такий пост ? Давайте виберемо одну тему, пишіть у коментарях", - написала Ірина.

Фанати поставили майже шість тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Вогнище, тільки не *** на сонці", "Красуня", "Шикарна", "ключове слово Смажитися", "Ідеал".

Повідомлялося, що дружина відомого українського футболіста Ірина Морозюк показала, як прокидається вранці.

На кадрах красуня лежить в чорній білизні і білій майці на ліжку, показуючи себе у дзеркало. Красуня спокусливо почала трясти своїм тілом і показала все більше свою красу. В кінці дівчина вразила п'ятою точкою, на якій у вигідному ракурсі навіть трусиків не було видно.

Повідомлялося, що дружина екс-гравця київського Динамо Сергія Рибалки Маргарита зачарувала шанувальників спокусливими знімками в соціальній мережі.

Так, красуня взяла участь у відвертій фотосесії, засвітивши ідеальні форми. Результатами зйомок дівчина поділилася зі своїми передплатниками в мережі.

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