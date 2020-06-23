Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, взбудоражила поклонников

Горячая блондинка записала новые сториз в Инстаграм, в которых предстала почти обнаженной, передает Politeka.net.

Красотка надела белую футболку, которую подвязала под грудью и показала накаченный пресс. Ирина спустила с плеча футболочку, придав образу пикантности.

Пышная грудь, плоский животик, красивые бедра и стройные, накаченные ножки - разве есть тело идеальней. 

Ирина приподняла трусики выше бедер, сделав акцент на их форме. 

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Жена футболиста снимала себя в зеркало, на ее лице можно заметить очки, которые были установлены с помощью специальных фильтров. Позади можно было увидеть постель. 

Модель не только просто себя снимала, но и двигала бедрами под музыку. 

Видео получилось очень жарким, но не собрало много лайков, как другие посты, ведь было обнародовано в сториз. 

Отметим, пользователи сети мужского пола нередко пишут Ирине комментарии в стиле: "Эх, мне бы такую девушку". 

Напомним, Ирина Морозюк надела белый топ, который держался на ее груди, казалось, сейчас одежда с нее соскользнет. 

Тонкую талию подчеркнула красная ткань. Звезда распустила длинные белые локоны, в ее ушах были видны серебряные серьги. 

Ранее сообщалось, что  Ирина Морозюк лежала в черном белье и белой майке на кровати, показывая себя в зеркало. Красотка соблазнительно начала трясти своим телом и показала крупнее свою красоту.

В конце девушка потрясла пятой точкой, на которой в выгодном ракурсе даже трусиков не было видно. Кадры собрали множество просмотров, а звезда получила комплименты своей невероятно горячей внешности. 

Напомним, жена экс-динамовца вскружила голову великолепными формами в тонком кружеве

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