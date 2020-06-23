Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, взбудоражила поклонников
Горячая блондинка записала новые сториз в Инстаграм, в которых предстала почти обнаженной, передает Politeka.net.
Красотка надела белую футболку, которую подвязала под грудью и показала накаченный пресс. Ирина спустила с плеча футболочку, придав образу пикантности.
Пышная грудь, плоский животик, красивые бедра и стройные, накаченные ножки - разве есть тело идеальней.
Ирина приподняла трусики выше бедер, сделав акцент на их форме.
НБУ установил новые правила, кто не сможет получить деньги в банке: "Если клиент имеет..."
Украинка с 13-м размером еле втиснула необъятную красоту в кожаный купальник: "Вот это да!"
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына, кадры облетели сеть: на кого похож мальчик
Нокаут курса доллара, ужесточение карантина и новые пенсии — главное за ночь
Жена футболиста снимала себя в зеркало, на ее лице можно заметить очки, которые были установлены с помощью специальных фильтров. Позади можно было увидеть постель.
Модель не только просто себя снимала, но и двигала бедрами под музыку.
Видео получилось очень жарким, но не собрало много лайков, как другие посты, ведь было обнародовано в сториз.
Отметим, пользователи сети мужского пола нередко пишут Ирине комментарии в стиле: "Эх, мне бы такую девушку".
Напомним, Ирина Морозюк надела белый топ, который держался на ее груди, казалось, сейчас одежда с нее соскользнет.
Тонкую талию подчеркнула красная ткань. Звезда распустила длинные белые локоны, в ее ушах были видны серебряные серьги.
Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк лежала в черном белье и белой майке на кровати, показывая себя в зеркало. Красотка соблазнительно начала трясти своим телом и показала крупнее свою красоту.
В конце девушка потрясла пятой точкой, на которой в выгодном ракурсе даже трусиков не было видно. Кадры собрали множество просмотров, а звезда получила комплименты своей невероятно горячей внешности.
Напомним, жена экс-динамовца вскружила голову великолепными формами в тонком кружеве
Также Politeka сообщала, что жена экс-динамовца без стыда сверкнула главным достоинством в постели
А еще Politeka писала, что жена экс-динамовца без одежды показала, чем соблазняет мужа