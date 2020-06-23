Известная украинская телеведущая Александра Лобода показала, как любит нежиться в воде под солнцем

На фото красавица стояла в бордовом купальнике, который довольно сильно закрывал все самое интересное. Образ Александра дополнила стильными очками, а сама запрокинула голову и взялась за распущенные волосы руками. Девушка стояла в воде и наслаждалась хорошей погодой в Греции, которая была в этот раз прекрасной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Просто красавица", "Кто завалил горизонт", "Какие острова больше всего понравились в Греции", "Снова тот самый комментарий - вы очень сказочная", "Вау".

Ранее мы сообщали, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, взбудоражила поклонников.

Красотка надела белую футболку, которую подвязала под грудью и показала накаченный пресс. Ирина спустила с плеча футболочку, придав образу пикантности.

Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка показала, как любит лето.

Красотка в этот раз позировала в мини-бикини розового цвета, лежа на кровати. Морозюк решила позагорать на солнышке, под которым она прогрела свое аппетитное тело. Образ Ирина дополнила стильными очками и соблазнительно выгнулась, чтобы кадр вышел максимально жарким.

Напомним, скандальная жена экс-динамовца Ирина Морозюк потрясла "персиками", сняв белье

А еще Politeka писала, что развязная жена экс-динамовца Морозюка показала лишнее в микро-бикини из веревочек

Также Politeka сообщала, что горячая жена экс-динамовца Морозюка распахнула пиджак, засветив сочные «персики»



