Девушка футболиста Неймара, который играет за французский ПСЖ, показала соблазнительное тело, оставаясь почти без одежды

На фото Наталья Барулич, так зовут девушку, показала себя без белья, обернувшись только частично белой простыней. Красотка стала в профиль к фотографу и демонстрировала на фоне моря свои идеальные изгибы. Волосы девушка оставила распущенными, а сама запрокинула голову и закрыла глаза от удовольствия, благодаря чему снимок вышел еще более жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я отпустила, чтобы освободиться", - написала Наташа.

Фанаты поставили более 300 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Ух ты, эпический Иисус", "Я люблю тебя, сестра ! Вы одна из самых сильных женщин, которых я когда-либо встречал. Вы заслуживаете только настоящей любви !!! Потому что ты умеешь любить только так! Эрмосо Как приятно видеть тебя счастливым ...", "Вода выглядит потрясающе", "Дает мне волшебный свет", "Так и о футболе забудет", "А где белье?".

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Александра Лобода показала, как любит нежиться в воде под солнцем.

На фото красавица стояла в бордовом купальнике, который довольно сильно закрывал все самое интересное. Образ Александра дополнила стильными очками, а сама запрокинула голову и взялась за распущенные волосы руками.

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