Жена игрока "Динамо" Франа Соля Аида показала, как поддерживает свою фигуру в форме

На фото Аида позировала в лосинах и розовом топике. Красотка собрала волосы в хвост перед тренировкой, чтобы они не мешали. На ногах у девушки можно увидеть резинку, при помощи которой она выполняла упражнения. Звезда позировала, скорее всего, на кухне, выполняя необходимые элементы. Об этом пишет Politeka.net со ссыклой на страничку знаменитости.

"Большое спасибо. Мне очень понравилось тренироваться с группами", - написала Аида.

Фанаты успели поставить более 100 лайков и не написали комментарии под фото, но так и хочется сказать: "Какая горячая".

Ранее мы сообщали, что жена украинского футболиста Николая Морозюка показала свежий образ и рассказала о мифах.

На фото красотка позирует в желтом платье, а сверху можно увидеть плащ более насыщенного оттенка. Ирина, так зовут девушку, сидела на диване и можно легко оценить пятую точку, которую почти ничего не прикрывало. Морозюк дополнила образ стильными часами, а в руках держала бокал с напитком.

Сообщалось, что девушка футболиста Неймара, который играет за французский ПСЖ, показала соблазнительное тело, оставаясь почти без одежды.

На фото Наталья Барулич, так зовут девушку, показала себя без белья, обернувшись только частично белой простыней.

Напомним, эпатажная жена экс-динамовца Морозюка показала невероятные формы во время тренировки

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