Невеста украинского футболиста Александра Зинченко, который играет за английский "Манчестер Сити", показала смелый образ

На кадрах Влада Седан (настоящая фамилия Щеглова) позирует в золотистом платье без белья. Красотка на фото сидит на лавочке и демонстрирует свои прекрасные ножки. А вот дальше идет уже сьемка, где девушка соблазнительно позирует на фоне больших стекол. Кадры вышли очень нежными и качественными, напоминающими голливудскую съемку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Голливуд", "Шикарная", "Богиня Влада", "Невозможно", "Какие ноги", "Марго Робби, это ты?))", "Кошечко", "Когда в кино будешь пробиваться?", "Сногсшибательная".

Сообщалось, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, блеснула совершенными изгибами.

Ирина похвасталась соблазнительными формами, приспустив верх купальника. Маленькие треугольники ткани обтянули грудь, не дав показаться самом интимному.

Сообщалось, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала, как тренируется.

На кадрах Ирина бежит, а камеру поставила прямо перед собой, снимая себя по пояс.

Напомним, жена экс-динамовца Морозюка растянула миниатюрное бикини на сладких "дыньках"

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