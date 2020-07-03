Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, блеснула совершенными изгибами

Красотка регулярно выкладывает жаркие кадры в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так на одном из недавних фото звезда соцсети предстала в черном бикини.

Ирина похвасталась соблазнительными формами, приспустив верх купальника. Маленькие треугольники ткани обтянули грудь, не дав показаться самом интимному.

Жаркая кокетка завязала бретельки необычно - все четыре - на спине. Из-за этого казалось, что неловкое движение может привести к спаданию купальника.

Часть большой груди высунулась и внизу маленького бикини. Модель поднесла камеру близко и показала не только пышные формы, а также две татуировки - оставленного поцелуя и ключика.

Также нельзя не обратить внимания на крохотные плавки на тонких лямках.

Пышная грудь, тонкая талия, упругий пресс и стройные ножки - Ирина выглядит великолепно.

Завершили образ жены футболиста стильные очки.

Поскольку кадры были обнародованы в сториз, никто не смог открыто написать комплименты. Возможно. красотка получила массу приятных сообщений в директ.

Напомним, Ирина Морозюк показала себя в красном платье и кепке, но совсем забыла о белье. Красотка снимала сама себя и в некоторые моменты может показаться, что "персики" сейчас выпадут у нее из одежды.

Красотка была на теннисном корте, а в руках держала ракетку и мяч. Видимо, в таком виде звезда собралась заниматься теннисом.

Кадры в сториз также не собрали много лайков и комментариев.

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