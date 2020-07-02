Жена украинского футболиста Николая Морозюка, который играл раньше за киевское "Динамо", показала странный образ

На фото Ирина показала себя в красном платье и кепке, но совсем забыла о белье. Красотка снимала сама себя и в некоторые моменты может показаться, что "персики" сейчас выпадут у нее из одежды. Морозюк была на теннисном корте, а в руках держала ракетку и мяч. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Ирина, прикройся".

Ранее мы сообщали, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора" Ирина, взбудоражила поклонников.

Красотка надела белую футболку, которую подвязала под грудью и показала накаченный пресс. Ирина спустила с плеча футболочку, придав образу пикантности.

Пышная грудь, плоский животик, красивые бедра и стройные, накаченные ножки - разве есть тело идеальней.

Сообщалось, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала, как тренируется.

На фото Ирина позирует на коврике для занятий в лосинах и коротком топе, а образ дополнила кроссовками. Красавица сначала стояла на четвереньках и делала одно упражнение, а потом сделала мостик, чтобы делать упражнения для идеальной пятой точки.

Напомним, скандальная жена экс-динамовца Ирина Морозюк потрясла "персиками", сняв белье

Также Politeka сообщала, что развязная жена экс-динамовца Морозюка показала лишнее в микро-бикини из веревочек

А еще Politeka писала, что сияющая от удовольствия жена экс-динамовца Морозюка впечатлила размерами без белья



