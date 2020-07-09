Звезда, как всегда, произвела невероятные впечатления

Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, показала, как проводит время в спортзале

Звезда Инстаграма часто показывает в своей соцсети, как занимается спортом, пишет Politeka.net. В этот раз роскошная блондинка обнародовала сториз со спортзала.

На кадрах Морозюк предстала в облегающем топе и лосинах телесного цвета. Яркого акцента добавили цветные кроссовки.

Волосы красотка собрала в хвостик, чтобы не мешали.

Ирина двигалась под руководством тренера. Звезда держала в руках гантели и выполняла степы на большую высоту.

Нельзя не оценить красивую фигуру Ирины, топик подчеркнул пышную грудь и оголил виды на тонкую талию, а леггинсы обтянули упругую пятую точку: "Просто огонь".

Пост не собрал много лайков, вероятно, звезде написали массу хвалебных комментариев в директ.

Напомним, Ирина Морозюк похвасталась соблазнительными формами, приспустив верх купальника. Маленькие треугольники ткани обтянули грудь, не дав показаться самом интимному.

Жаркая кокетка завязала бретельки необычно - все четыре - на спине. Из-за этого казалось, что неловкое движение может привести к спаданию купальника.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк надела белую футболку, которую подвязала под грудью и показала накаченный пресс. Модель спустила с плеча футболочку, придав образу пикантности.

Пышная грудь, плоский животик, красивые бедра и стройные, накаченные ножки - разве есть тело идеальней.

Звезда обнародовала фото в сториз, поэтому оно тоже не собрало лайков.

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