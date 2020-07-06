Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, экс-игрока "Динамо", показала смелый образ и рассказала об отношениях

На фото Ирина позирует в розовых штанах и топе, а сама сидит на краю клумбы. Волосы Морозюк оставила распущенными, а образ дополнила стильными очками. Красотка в руках держала кофе, но его можно не заметить, ведь все внимание на грудь красавицы, которая выпирала из узкого топа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наверняка многие из вас слышали слова о распределении людей на 2 категории : те , с которыми гуляют и те ,которые хороши для создания семьи. Такие слова говорят не только мужчины, но и девушки", - написала Ирина.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ирка, ты супер, обожаю тебя", "Моя любовь", "Куколка, идеально написала !", "Заканчивай", "Ох, как торчат", "Восхищен", "На улице итак асфальт плавится, а теперь ещё жарче стало", "Космос".

Сообщалось, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, блеснула совершенными изгибами.

Ирина похвасталась соблазнительными формами, приспустив верх купальника. Маленькие треугольники ткани обтянули грудь, не дав показаться самом интимному.

Жаркая кокетка завязала бретельки необычно - все четыре - на спине.

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