Відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину

На фото красуня позувала в чорній сукні вище коліна, а в руках тримала стильні окуляри. Олександра посміхалася на камеру, але відвернулася від об'єктива. Дівчина не соромилася демонструвати свою фігуру, як і дорогу машину на тлі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Під фото Лобода розповіла про малятко і всі її переваги. Виявилося, це елітний автомобіль, ціна якого перевалила за мільйон гривень.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Коли футбол набридне, будете крутим автоблогером))", "Ти тепер леді з президентським авто і амбіціями!", "Саша, диван вибрала?", "А скільки коштує, забули написати в кінці?)", "Законно бути такою красивою?", "Чарівна", "Олександра S-класу".

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