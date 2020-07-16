Известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбол", показала себя и рассказала о машине
На фото красотка позировала в черном платье выше колена, а в руках держала стильные очки. Александра улыбалась на камеру, но отвернулась от объектива. Девушка не стеснялась демонстрировать свою фигуру, как и дорогую машину на фоне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Под фото Лобода рассказала о малышке и всех ее достоинствах. Оказалось, это элитный автомобиль, цена которого перевалила за миллион гривен.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Когда футбол наскучит, будете крутым автоблогером))", "Ты теперь леди с президентским авто и амбициями!", "Саша, диван выбрала?", "А сколько стоит, забыли написать в конце?)", "Законно быть такой красивой?", "Неотразима", "Александра S-класса".
Ранее мы сообщали, что жена украинского боксера Тараса Шелестюка, который еще не проигрывал бои, показала, как развлекается в Майами.
На фото Алина показала себя в миниатюрном купальнике, сидя на пальме. Красотка соблазнительно выгнулась и позировала, пока ее снимали. Звезда оставила волосы распущенными и играла своим телом на фоне океана. Как оказалось, Алина отдыхала в Майями, США.
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