Батько і тренер чемпіона світу за версією IBF Теофимо Лопес-старший, розповів, як його син нокаутує Василя Ломаченка

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів в інтерв'ю Pep Talk UK.

«Ми збираємося знищити цього чувака. Ми маємо намір зробити так, щоб наша перемога здавалася легкою. Я те ж саме говорив про Річарда Коммі. Хоча тоді багато розповідали, мовляв, Коммі б'є з обох рук, а Теофимо ще не зустрічався з такими суперниками. А я відповідав, що мій син легко переможе", - заявив Лопес-старший.

Крім того він зазначив, що Ломаченко виявиться в їхніх руках без перешкод:

"Теофимо викидає удар правою, знаючи, що потрапить. Ломаченко опиниться в наших руках, ми навіть не будемо за ним гнатися. Якщо ми накинемося на нього, буде ще простіше. Неважливо, що буде робити Ломаченко, у нього виникнуть великі проблеми», – сказав Теофимо Лопес-старший.

Раніше ми писали, що промоутер Боб Арум назвав орієнтовну дату бою Ломаченко - Лопес

Так, нещодавно промоутер підтвердив, що бій за об'єднання поясів легкої ваги пройде у вересні, але зараз вже відома ймовірна дата поєдинку.

«Попередня дата бою - 19-е вересня. Дуже сподіваємося на це. З приводу місця проведення, то переговори ще тривають», - сказав Арум.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) продовжує готуватися до поєдинку з американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)

Спортсмен почав активно тренуватися і навіть на море, куди приїхав відкрити свій власний готель.

На знімку в instagram видно, як Ломаченко бігає на березі моря.

"Пробіжка на березі моря +10 до результату", - підписав фото боксер.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".