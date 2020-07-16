Отец и тренер чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопес-старший, рассказал, как его сын нокаутирует Василия Ломаченко

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в интервью Pep Talk UK.

«Мы собираемся уничтожить этого чувака. Мы намерены сделать так, чтобы наша победа казалась легкой. Я то же самое говорил о Ричарде Комми. Хотя тогда многие рассказывали, мол, Комми бьет с обеих рук, а Теофимо еще не встречался с такими соперниками. А я отвечал, что мой сын легко победит", - заявил Лопес-старший.

Кроме того он отметил, что Ломаченко окажется в их руках без препятствий:

"Теофимо выбрасывает удар правой, зная, что попадет. Ломаченко окажется в наших руках, мы даже не будем за ним гнаться. Если мы набросимся на него, будет еще проще. Неважно, что будет делать Ломаченко, у него возникнут большие проблемы», – сказал Теофимо Лопес-старший.

Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко - Лопес

Так, недавно промоутер подтвердил, что бой за объединение поясов легкого веса пройдет в сентябре, но сейчас уже известна вероятная дата поединка.

«Предварительная дата боя - 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются», - сказал Арум.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает готовиться к поединку с американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)

Спортсмен начал активно тренироваться и даже на море, куда приехал открыть свой собственный отель.

На снимке в instagram видно, как Ломаченко бегает на берегу моря.

"Пробежка на берегу моря +10 к результату", - подписал фото боксер.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".