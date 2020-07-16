Ресторатор з Мінська Вадим Прокоп'єв кинув Олександру Лукашенку виклик на бій

Як повідомляє Politeka.net, відомий мінський ресторатор зазначив, що президент Білорусі зможе уникнути виклик, якщо вибачиться перед Прокоп'євим за те, що обізвав бізнесмена «п***расом».

«Якщо ви, Олександр Лукашенко, віддасте перевагу не вибачатися, тоді старий перевірений спосіб без понтів і криміналу — три раунди у ринзі за три хвилини», – заявив Прокоп'єв.

Відповідь Прокоп'єв готовий прийняти особисто від Лукашенка усно або письмово протягом доби.

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На ринг вийдуть перспективні важковаговики Владислав Сіренко і Олександр Захожий, чемпіон WBC Francophone в середній вазі Андрій Великовський, чемпіон світу серед молоді за версією WBC Петро Іванов.

Також вийде на ринг чемпіон Європейських ігор-2019, чемпіон Європи-2017 Віктор Вихріст.

Ціни на квитки не дешеві – за квиток шанувальникам боксу доведеться віддати від 1500 до 2500 гривень.

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«Я намагаюся залишатися у своїй вазі. Бій повинен відбутися в останню суботу літа, 29 серпня. Так що у нас є 8 тижнів.

Я тренуюся з листопада. Готувався до лютневого поєдинку. Потім поєдинок скасували, і я місяць відпочивав. Потім тренувався 5 тижнів, і бій знову скасували. Ось ми повернулися, і вже є дата», - заявив Рамірес.

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