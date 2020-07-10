Украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) готовится провести следующий бой уже этой осенью
Так, украинец опубликовал новое видео в Instagram.
«А вы готовы к осени-2020? С кем из топ-10 WBO или WBC вы бы хотели меня видеть в ринге?», — предложил Беринчик украинцам выбрать ему соперника.
"С Гарсией", "С Линаресом, думаю, хороший бой получился бы", " Валуев", "Против Ломаченко ничего плохого не имею но Беринчик Чемпион", " Ломаченко", "Lomachenka , что бы он знал как сниматься В кацапских видеороликах", "Ломаченко ✔️Денис надери ему задницу что бы ему и Борисович не помог", - пишут украинцы в комментариях. Стоит отметить, что большинство украинцев хотят, чтобы Беринчик вышел в ринг с Ломаченко.
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Ранее мы писали, что американскому боксеру Райану Гарсии (20-0, 17 КО) предложили сразу два боя за звание главного претендента на чемпионский пояс
Известно, что ранее американец согласился драться с Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО), чтобы заполучить шанс на пояс WBC.
Глава WBO Луис Батиста-Салас определил Гарсию как кандидата на претендентский бой с Эммануэлем Тагоэ (31-1, 15 КО), передает BoxingScene.
Если Гарсия откажется от этого боя, то следующим в рейтинге WBO идет украинец Денис Беринчик (13-0, 7 КО).
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".