Украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) готовится провести следующий бой уже этой осенью

Так, украинец опубликовал новое видео в Instagram.

«А вы готовы к осени-2020? С кем из топ-10 WBO или WBC вы бы хотели меня видеть в ринге?», — предложил Беринчик украинцам выбрать ему соперника.

"С Гарсией", "С Линаресом, думаю, хороший бой получился бы", " Валуев", "Против Ломаченко ничего плохого не имею но Беринчик Чемпион", " Ломаченко", "Lomachenka , что бы он знал как сниматься В кацапских видеороликах", "Ломаченко ✔️Денис надери ему задницу что бы ему и Борисович не помог", - пишут украинцы в комментариях. Стоит отметить, что большинство украинцев хотят, чтобы Беринчик вышел в ринг с Ломаченко.

Ранее мы писали, что американскому боксеру Райану Гарсии (20-0, 17 КО) предложили сразу два боя за звание главного претендента на чемпионский пояс

Известно, что ранее американец согласился драться с Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО), чтобы заполучить шанс на пояс WBC.

Глава WBO Луис Батиста-Салас определил Гарсию как кандидата на претендентский бой с Эммануэлем Тагоэ (31-1, 15 КО), передает BoxingScene.

Если Гарсия откажется от этого боя, то следующим в рейтинге WBO идет украинец Денис Беринчик (13-0, 7 КО).

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".