Вот это да!

Ресторатор из Минска Вадим Прокопьев бросил Александру Лукашенко вызов на бой

Как сообщает Politeka.net, известный минский ресторатор отметил, что президент Беларуси сможет избежать вызова, если извинится перед Прокопьевым за то, что обозвал бизнесмена «п***расом».

«Если вы, Александр Лукашенко, предпочтете не извиняться, тогда старый проверенный способ без понтов и уголовщины — три раунда в ринге по три минуты», – заявил Прокопьев.

Ответ Прокопьев готов принять лично от Лукашенко устно или письменно в течение суток.

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На ринг выйдут перспективные тяжеловесы Владислав Сиренко и Александр Захожий, чемпион WBC Francophone в среднем весе Андрей Великовский, чемпион мира среди молодежи по версии WBC Петр Иванов.

На ринг также выйдет чемпион Европейских игр-2019, чемпион Европы-2017 Виктор Выхрист.

Цены на билеты не дешевые – за билет поклонникам бокса придется отдать от 1500 до 2500 гривен.

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«Я стараюсь оставаться в своем весе. Бой должен состояться в последнюю субботу лета, 29 августа. Так что у нас есть 8 недель.

Я тренируюсь с ноября. Готовился к февральскому поединку. Затем поединок отменили, и я месяц отдыхал. Затем тренировался 5 недель, и бой снова отменили. Вот мы вернулись, и уже есть дата», - заявил Рамирес.

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Напомним, ранее Беринчик готов выйти в ринг уже этой осенью: предложены соперники.