Український боксер Василь Ломаченко показав, як розважається у вільний час
Спортсмен провів вікенд у Києві на автозмаганнях, також разом з Василем був поруч Олександр Усик.
Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо завдяки публікації Василя Ломаченка в мережі Instagram.
"Це був у всіх сенсах жаркий уїк-енд, який пролетів як одна хвилина. Вся команда виклалися на повну і виглядали достойно, як на треку, так і за його межами. Це був чистий адреналін!", - підписане відео.
Також на відео, яке опублікував Василь Ломаченко, можна побачити, як до нього несподівано підбігає молодий чоловік з бородою і по-дружньому обіймає боксера.
ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень"
Екс-холостяк Макс Михайлюк засвітився з новою коханкою на прогулянці: "Боже, дитина звідки?"
Кошовий з «Квартал 95» відпустив волосся і вразив українців пляжним тілом: «Майбутній презик»
Нова компенсація для українців, рішення прийнято: "П'ять тисяч гривень отримає той, хто..."
Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) продовжує готуватися до поєдинку з американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)
Спортсмен почав активно тренуватися і навіть на море, куди приїхав відкрити свій власний готель.
На знімку в instagram видно, як Ломаченко бігає на березі моря.
"Пробіжка на березі моря +10 до результату", - підписав фото боксер.
Крім того, батько і тренер чемпіона світу за версією IBF Теофимо Лопес-старший, розповів, як його син нокаутує Василя Ломаченка
Про це він розповів в інтерв'ю Pep Talk UK.
«Ми збираємося знищити цього чувака. Ми маємо намір зробити так, щоб наша перемога здавалася легкою. Я те ж саме говорив про Річарда Коммі. Хоча тоді багато розповідали, мовляв, Коммі б'є з обох рук, а Теофимо ще не зустрічався з такими суперниками. А я відповідав, що мій син легко переможе", - заявив Лопес-старший.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".