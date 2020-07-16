Український боксер Василь Ломаченко показав, як розважається у вільний час

Спортсмен провів вікенд у Києві на автозмаганнях, також разом з Василем був поруч Олександр Усик.

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо завдяки публікації Василя Ломаченка в мережі Instagram.

"Це був у всіх сенсах жаркий уїк-енд, який пролетів як одна хвилина. Вся команда виклалися на повну і виглядали достойно, як на треку, так і за його межами. Це був чистий адреналін!", - підписане відео.

Також на відео, яке опублікував Василь Ломаченко, можна побачити, як до нього несподівано підбігає молодий чоловік з бородою і по-дружньому обіймає боксера.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) продовжує готуватися до поєдинку з американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)

Спортсмен почав активно тренуватися і навіть на море, куди приїхав відкрити свій власний готель.

На знімку в instagram видно, як Ломаченко бігає на березі моря.

"Пробіжка на березі моря +10 до результату", - підписав фото боксер.

Крім того, батько і тренер чемпіона світу за версією IBF Теофимо Лопес-старший, розповів, як його син нокаутує Василя Ломаченка

Про це він розповів в інтерв'ю Pep Talk UK.

«Ми збираємося знищити цього чувака. Ми маємо намір зробити так, щоб наша перемога здавалася легкою. Я те ж саме говорив про Річарда Коммі. Хоча тоді багато розповідали, мовляв, Коммі б'є з обох рук, а Теофимо ще не зустрічався з такими суперниками. А я відповідав, що мій син легко переможе", - заявив Лопес-старший.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".