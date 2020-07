View this post on Instagram

На этих выходных команда LOMUS поучаствовала в соревнованиях по drift-у в Киеве! Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложились на полную и выглядели достойно как на треке, так и за его пределами в фирменной одежде LOMUS. Смотрите полное видео с бэкстейджем в @lomus_shop! Это был чистый адреналин! Поздравляем пилота @bad__boy_0013_ с ярким выступлением 💪🏼