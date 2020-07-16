Украинский боксер Василий Ломаченко показал, как развлекается в свободное время

Спортсмен провел уик-энд в Киеве на автосоревнованиях, также вместе с Василием был рядом Александр Усик.

Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно благодаря публикации Василия Ломаченко в сети Instagram.

" Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложились на полную и выглядели достойно как на треке, так и за его пределами. Это был чистый адреналин!", - подписано видео.

Также на видео, которое опубликовал Василий Ломаченко, можно увидеть, как к нему неожиданно подбегает молодой человек с бородой и по-дружески обнимает боксера.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает готовиться к поединку с американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)

Спортсмен начал активно тренироваться и даже на море, куда приехал открыть свой собственный отель.

На снимке в instagram видно, как Ломаченко бегает на берегу моря.

"Пробежка на берегу моря +10 к результату", - подписал фото боксер.

Кроме того, отец и тренер чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопес-старший, рассказал, как его сын нокаутирует Василия Ломаченко

Об этом он рассказал в интервью Pep Talk UK.

«Мы собираемся уничтожить этого чувака. Мы намерены сделать так, чтобы наша победа казалась легкой. Я то же самое говорил о Ричарде Комми. Хотя тогда многие рассказывали, мол, Комми бьет с обеих рук, а Теофимо еще не встречался с такими соперниками. А я отвечал, что мой сын легко победит", - заявил Лопес-старший.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".