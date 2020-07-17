Відомі українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко провели спільне тренування в Одесі
Як повідомляє Politeka.net, спортсмени вранці прокотилися на каяках.
Усик виклав опублікував фото в соцмережі Instagram.
"Ранкове тренування", - підписав боксер фото.
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"о,ну все..плечі ще ширше стануть", "Красунчик обійняв Слава Україні", " Міць", "Мені подобаються ці шльопанці. На стилі!", - пишуть підписники боксера.
Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко показав, як розважається у вільний час.
Спортсмен провів вікенд у Києві на автозмаганнях, також разом з Василем був поруч Олександр Усик.
Про це стало відомо завдяки публікації Василя Ломаченка в мережі Instagram.
"Це був у всіх сенсах жаркий уїк-енд, який пролетів як одна хвилина. Вся команда виклалися на повну і виглядали достойно, як на треку, так і за його межами. Це був чистий адреналін!", - підписано відео.
Також на відео, яке опублікував Василь Ломаченко, можна побачити, як до нього несподівано підбігає молодий чоловік з бородою і по-дружньому обіймає боксера.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".