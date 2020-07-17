Известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Одессе

Как сообщает Politeka.net, спортсмены утром прокатились на каяках.

Усик выложил опубликовал фото в соцсети Instagram.

"Утреняя тренировка", - подписал боксер фото.

"о,ну все..плечи еще шире станут", "Красавчик обнял Слава Украине", " Мощь", "Мне нравятся эти шлёпанцы. На стиле!", - пишут подписчики боксера.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко показал, как развлекается в свободное время.

Спортсмен провел уик-энд в Киеве на автосоревнованиях, также вместе с Василием был рядом Александр Усик.

Об этом стало известно благодаря публикации Василия Ломаченко в сети Instagram.

"Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложились на полную и выглядели достойно как на треке, так и за его пределами. Это был чистый адреналин!", - подписано видео.

Также на видео, которое опубликовал Василий Ломаченко, можно увидеть, как к нему неожиданно подбегает молодой человек с бородой и по-дружески обнимает боксера.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".