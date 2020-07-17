Тренер і батько чемпіона Теофимо Лопеса ( 15-0, 12 КО) висловився про поєдинок проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

Як повідомляє Politeka.net Лопес-старший зазначив, що українець не молодіє.

"Під час цієї паузи Ломаченко точно не молодшає, але в цілому відстрочка вигідна обом боксерам.

Ми просто хочемо влаштовувати бої, які все хочуть бачити. Ми хочемо показати, що мій син - найкращий боксер у світі. Якщо люди цього не бачать, то вони, швидше за все, сліпі. І ми це доведемо, як і завжди. Я передбачав це ще два роки тому. І ось зараз ми до цього прийшли.

Збулося все, про що я говорив. Тепер ми чекаємо моменту, коли боксерський світ побачить, що у нього з'явився новий король", - сказав Лопес-старший в інтерв'ю PepTalkUK.

Раніше ми писали, що відомі українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко провели спільне тренування в Одесі

Спортсмени вранці прокотилися на каяках.

Усик виклав опублікував фото в соцмережі Instagram.

"Ранкове тренування", - підписав боксер фото.

"о,ну все..плечі ще ширше стануть", "Красунчик обійняв Слава Україні", "Міць", "Мені подобаються ці пантофлі. На стилі!", - пишуть підписники боксера.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".