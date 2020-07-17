Тренер и отец чемпиона Теофимо Лопеса ( 15-0, 12 КО) высказался о поединке против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО)
Как сообщает Politeka.net, Лопес-старший отметил отметил, что украинец не молодеет.
"Во время этой паузы Ломаченко точно не молодеет, но в целом отсрочка выгодна обоим боксерам.
Мы просто хотим устраивать бои, которые все хотят видеть. Мы хотим показать, что мой сын - лучший боксер в мире. Если люди этого не видят, то они, скорее всего, слепые. И мы это докажем, как и всегда. Я предсказывал это еще два года назад. И вот сейчас мы к этому пришли.
Сбылось все, о чем я говорил. Теперь мы ждем момента, когда боксерский мир увидит, что у него появился новый король", - сказал Лопес-старший в интервью PepTalkUK.
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Ранее мы писали, что известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Одессе
Спортсмены утром прокатились на каяках.
Усик выложил опубликовал фото в соцсети Instagram.
"Утреняя тренировка", - подписал боксер фото.
"о,ну все..плечи еще шире станут", "Красавчик обнял Слава Украине", " Мощь", "Мне нравятся эти шлёпанцы. На стиле!", - пишут подписчики боксера.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".