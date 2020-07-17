Тренер и отец чемпиона Теофимо Лопеса ( 15-0, 12 КО) высказался о поединке против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО)

Как сообщает Politeka.net, Лопес-старший отметил отметил, что украинец не молодеет.

"Во время этой паузы Ломаченко точно не молодеет, но в целом отсрочка выгодна обоим боксерам.

Мы просто хотим устраивать бои, которые все хотят видеть. Мы хотим показать, что мой сын - лучший боксер в мире. Если люди этого не видят, то они, скорее всего, слепые. И мы это докажем, как и всегда. Я предсказывал это еще два года назад. И вот сейчас мы к этому пришли.

Сбылось все, о чем я говорил. Теперь мы ждем момента, когда боксерский мир увидит, что у него появился новый король", - сказал Лопес-старший в интервью PepTalkUK.

Ранее мы писали, что известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Одессе

Спортсмены утром прокатились на каяках.

Усик выложил опубликовал фото в соцсети Instagram.

"Утреняя тренировка", - подписал боксер фото.

"о,ну все..плечи еще шире станут", "Красавчик обнял Слава Украине", " Мощь", "Мне нравятся эти шлёпанцы. На стиле!", - пишут подписчики боксера.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".