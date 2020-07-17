"Я готовий боротися проти кращих"

Пуерторіканський боксер Фелікс Вердехо (27-1, 17 KO) завдав дебютну поразку американцеві Уїллу Мадері (15-1-3, 8 КО)

У першому раунді Вердехо пропустив аперкот, і був брутально забитий в кутку рингу.

Після перемоги легковаговик заявив про бажання провести реванш проти українського чемпіона Василя Ломаченка. Боксери зустрічалися на Олімпіаді-2012 в Лондоні, і тоді перемогу за очками здобув Василь.

"Будьте готові, тому що Фелікс повернувся. Я готовий боротися проти кращих. Ломаченко, готуйся. У нас є незакінчена справа", - заявив Вердехо.

Раніше ми писали, що російський чемпіон UFC Петро Ян заявив, що українець Василь Ломаченко (14–1) є кращим боксером світу на даний момент

«Стежу за боксом? Останнім часом довгий час ніяких боксерських поєдинків немає. А так – дивлюся, звичайно.

Стежу за Геннадієм Головкіним, Канело Альваресом, Василем Ломаченком, Олександром Усиком, за багатьма російськими боксерами. Хто кращий незалежно від вагової категорії? Ломаченко», - розповів Ян.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".