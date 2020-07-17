"Я готов бороться против лучших"

Пуэрториканский боксер Феликс Вердехо (27-1, 17 KO) нанес дебютное поражение американцу Уиллу Мадере (15-1-3, 8 КО)

В первом раунде Вердехо пропустил апперкот, и был брутально забит в углу ринга.

После победы легковес заявил о желании провести реванш против украинского чемпиона Василия Ломаченко. Боксеры встречались на Олимпиаде-2012 в Лондоне, и тогда победу по очкам одержал Василий.

"Будьте готовы, потому что Феликс вернулся. Я готов бороться против лучших. Ломаченко, готовься. У нас есть незаконченное дело", - заявил Вердехо.

Ранее мы писали, что российский чемпион UFC Петр Ян заявил, что украинец Василий Ломаченко (14–1) являеся лучшим боксером мира на данный момент

«Слежу ли за боксом? В последнее время долгое время никаких боксерских поединков нет. А так – смотрю, конечно.

Слежу за Геннадием Головкиным, Канело Альваресом, Василием Ломаченко, Александром Усиком, за многими российскими боксерами. Кто лучший вне зависимости от весовой категории? Ломаченко», - рассказал Ян.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".