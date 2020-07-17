Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в рейтинг кращих боксерів світу

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії склало авторитетне видання Boxing News.

Лідер рейтингу – мексиканський чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

Сауль Альварес

Василь Ломаченко

Наойя Інуе

Теренс Кроуфорд

Олександр Усик

Еррол Спенс

Тайсон Ф'юрі

Геннадій Головкін

Артур Бетербієв

Лео Санта Крус

Раніше ми писали, що відомі українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко провели спільне тренування в Одесі.

Спортсмени вранці прокотилися на каяках.

Усик виклав опублікував фото в соцмережі Instagram.

"Ранкове тренування", - підписав боксер фото.

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко показав, як розважається у вільний час.

Спортсмен провів вікенд у Києві на автозмаганнях, також разом з Василем був поруч Олександр Усик.

Про це стало відомо завдяки публікації Василя Ломаченка в мережі Instagram.

"Це був у всіх сенсах жаркий уїк-енд, який пролетів як одна хвилина. Вся команда виклалися на повну і виглядали достойно, як на треку, так і за його межами. Це був чистий адреналін!", - підписано відео.

Також на відео, яке опублікував Василь Ломаченко, можна побачити, як до нього несподівано підбігає молодий чоловік з бородою і по-дружньому обіймає боксера.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".