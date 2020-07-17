Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в рейтинг лучших боксеров мира
Рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории составило авторитетное издание Boxing News.
Лидер рейтинга – мексиканский чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес.
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Рейтинг Boxing News:
- Сауль Альварес
- Василий Ломаченко
- Наойя Инуэ
- Теренс Кроуфорд
- Александр Усик
- Эррол Спенс
- Тайсон Фьюри
- Геннадий Головкин
- Артур Бетербиев
- Лео Санта Крус
Ранее мы писали, что известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Одессе.
Усик выложил опубликовал фото в соцсети Instagram.
"Утреняя тренировка", - подписал боксер фото.
Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко показал, как развлекается в свободное время.
Спортсмен провел уик-энд в Киеве на автосоревнованиях, также вместе с Василием был рядом Александр Усик.
Об этом стало известно благодаря публикации Василия Ломаченко в сети Instagram.
"Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложились на полную и выглядели достойно как на треке, так и за его пределами. Это был чистый адреналин!", - подписано видео.
Также на видео, которое опубликовал Василий Ломаченко, можно увидеть, как к нему неожиданно подбегает молодой человек с бородой и по-дружески обнимает боксера.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".