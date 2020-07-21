Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) планує провести бій з Едріеном Бронером (33-4-1, 24 КО)

Про це він вкотре повідомив в Instagram.

«Скільки людей хочуть побачити мене, що надирає дупу Едріену Бронеру? Дайте мені знати якомога швидше. Велике спасибі», — написав Редкач.

Раніше ми писали, що український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) вже викликав на бій американця Едріена Бронера

«Бронер, займися своєю формою, щоб не розчарувати промоутера, і давай зробимо це. Звичайно, тільки якщо ти будеш відповідати за свої слова, сказані в ефірі Showtime, що в головному бою будуть битися Джервонта Девіс і Лео Санта Крус, а в соглавном — Бронер і Редкач», — написав українець.

Редкач прикріпив відео 2013 року, де Бронер перед боєм з аргентинцем Маркосом Майданою показує середні пальці, а в результаті отримує нокдаун.

Крім того, український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) знову викликав на бій колишнього чемпіона світу Едріена Бронера

Українець виклав відео, на якому б'є грушу, на якій приклеєна фотографія Бронера.

Спортсмен заявив, що переможе Бронера за 6-7 раундів.

«Едріен Бронер, тепер ти моя боксерська груша. До речі, мені потрібна твоя нова фотографія. Цю я просто розірвав. Едріен, я ставлю 25 тисяч доларів на те, що зможу нокаутувати твою дупу за 6-7 раундів», - написав Редкач.

Як повідомляла Politeka, Редкач похвалився блискавичною швидкістю ударів, відео: "Руки вентилятори"

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