Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) планирует провести бой с Эдриэном Бронером (33-4-1, 24 КО)
Об этом он в очередной раз сообщил в Instagram.
«Сколько людей хотят увидеть меня надирающим задницу Эдриэну Бронеру? Дайте мне знать как можно скорее. Большое спасибо», — написал Редкач.
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Ранее мы писали, что украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) уже вызывал на бой американца Эдриена Бронера
«Бронер, займись своей формой, чтобы не разочаровать промоутера, и давай сделаем это. Конечно, только если ты будешь отвечать за свои слова, сказанные в эфире Showtime, что в главном бою будут драться Джервонта Дэвис и Лео Санта Крус, а в соглавном — Бронер и Редкач», — написал украинец.
Редкач прикрепил видео 2013 года, где Бронер перед боем с аргентинцем Маркосом Майданой показывает тому средние пальцы, а в итоге получает нокдаун.
Кроме того, украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) снова вызвал на бой бывшего чемпиона мира Эдриена Бронера
Украинец выложил видео, на котором избивает грушу, на которой приклеена фотография Бронера.
Спортсмен заявил, что победит Бронера за 6-7 раундов.
«Эдриен Бронер, теперь ты моя боксерская груша. Кстати, мне нужна новая твоя фотография. Эту я просто разорвал. Эдриен, я ставлю 25 тысяч долларов на то, что смогу нокаутировать твою задницу за 6-7 раундов», - написал Редкач.
Как сообщала Politeka, Редкач похвастался молниеносной скоростью ударов, видео: "Руки как вентиляторы"
Также Politeka писала, что Редкач встретился с Постолом на пляже в Лос-Анджелесе, фото: "В ожидании мегабоев"
Напомним, ранее Беринчик готов выйти в ринг уже этой осенью: предложены соперники.