Екс-чемпіон світу в легкій вазі Міккі Бей зараз допомагає тренуватися Девіну Хейні

Бей впевнений, що Хейні здивує Василя Ломаченка, якщо вийде з ним у ринг.

"Хейні - один з тих хлопців, які здивують Ломаченка, якщо їхній бій відбудеться. Василь буде здивований навичками Девина. Ми вже знаємо, чим володіє Ломаченко, і у нього дійсно є багато переваг.

Справа в тому, що люди не усвідомлюють, наскільки багатий арсенал у Дэвина. У нього не було можливості це показати. З часів останнього бою він став набагато краще. Я не збираюся розповідати про план на бій. У нас є певні секрети, але це точно спрацює.

Хейні може протистояти Ломаченку та перемогти його у всіх аспектах. На боці Василя тільки перевага в досвіді. Тим не менш, є речі, які вони обидва роблять добре, проте у Дэвина виходить краще. Я все з'ясував, попрацював над деякими моментами, і тепер бачу це", - заявив Міккі Бей.

Крім того, ми писали, що чемпіон світу Девін Хейні заявив, що стане лідером дивізіону

В Instagram американець опублікував фото, де він зображений разом з іншими зірками дивізіону: Василем Ломаченком, Теофимо Лопесом, Райаном Гарсією та Джервонтой Девісом.

«Хто залишиться стояти останнім? Поставте свій будинок і все, що в ньому є, на мене», - підписав фото боксер.

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес зможе битися з Василем Ломаченком навіть без глядачів.

Лопес розраховує, що на поєдинок зможе з'явитися обмежене число фанатів.

«Знаю, що Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса і Ломаченко] працює над присутністю хоча б пари тисяч глядачів. Бій такого масштабу однозначно повинен мати глядачів. Але ми тренуємося кожен день і чекаємо офіційного анонсу», — розповів Теофимо.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".