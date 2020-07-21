Экс-чемпион мира в легком весе Микки Бэй сейчас помогает тренироваться Дэвину Хэйни

Бэй уверен, что Хэйни удивит Василия Ломаченко, если выйдет с ним в ринг.

"Хэйни - один из тех парней, которые удивят Ломаченко, если их бой состоится. Василий будет удивлен навыками Дэвина. Мы уже знаем, чем обладает Ломаченко, и у него действительно есть много достоинств.

Дело в том, что люди не осознают, насколько богатый арсенал у Дэвина. У него не было возможности это показать. Со времен последнего боя он стал намного лучше. Я не собираюсь рассказывать о плане на бой. У нас есть определенные секреты, но это точно сработает.

Хэйни может противостоять Ломаченко и победить его во всех аспектах. На стороне Василия только преимущество в опыте. Тем не менее есть вещи, которые они оба делают хорошо, однако у Дэвина получается лучше. Я все выяснил, поработал над некоторыми моментами, и теперь вижу это", - заявил Микки Бэй.

Кроме того, мы писали, что чемпион мира Девин Хэйни заявил, что станет лидером дивизиона

В Instagram американец опубликовал фото, где он изображен вместе с остальными звездами дивизиона: Василием Ломаченко, Теофимо Лопесом, Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом.

«Кто останется стоять последним? Поставьте свой дом и все, что в нем есть, на меня», - подписал фото боксер.

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес сможет драться с Василием Ломаченко даже без зрителей.

Лопес рассчитывает, что на поединок сможет явиться ограниченное число фанатов.

«Знаю, что Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса и Ломаченко] работает над присутствием хотя бы пары тысяч зрителей. Бой такого масштаба однозначно должен иметь зрителей. Но мы тренируемся каждый день и ждем официального анонса», — рассказал Теофимо.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".