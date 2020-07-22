Український боксер Василь Ломаченко оригінально привітав підписників з Міжнародним днем боксу

Так, спортсмен в Instagram опублікував фото, на якому зображений Олімпійський Ведмедик в боксерських рукавичках, передає Politeka.net.

Ведмедик — талісман XXII літніх Олімпійських ігор, що проходили в 1980-му році в Москві.

«З Міжнародним днем боксу», — підписав Ломаченко фото.

"Що не пост, то зашквар", "Ковбаса по 2.20, найсмачніше морозиво. Совок головного мозку пішов", "У ведмедя погляд чисто боксерський", "Радянський ведмідь, супер красунчик", - пишуть підписники в коментарях.

Раніше ми писали, що екс-чемпіон світу в легкій вазі Міккі Бей зараз допомагає тренуватися Дэвину Хейні

Бей впевнений, що Хейні здивує Василя Ломаченка, якщо вийде з ним у ринг.

"Хейні - один з тих хлопців, які здивують Ломаченко, якщо їх бій відбудеться. Василь буде здивований навичками Девіна. Ми вже знаємо, чим володіє Ломаченко, і у нього дійсно є багато переваг.

Справа в тому, що люди не усвідомлюють, наскільки багатий арсенал у Дэвина. У нього не було можливості це показати. З часів останнього бою він став набагато краще. Я не збираюся розповідати про план на бій. У нас є певні секрети, але це точно спрацює, - заявив Міккі Бей.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".