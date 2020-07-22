Украинский боксер Василий Ломаченко оригинально поздравил подписчиков с Международным днем бокса

Так, спортсмен в Instagram опубликовал фото, на котором изображен Олимпийский Мишка в боксерских перчатках, передает Politeka.net.

Мишка — талисман XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980-м году в Москве.

«С Международным днем бокса», — подписал Ломаченко фото.

"Что не пост, то зашквар", "Колбаса по 2.20, самое вкусное мороженое. Совок головного мозга пошёл", "У медведя взгляд чисто боксерский", "Советский ведмедь, супер красавчик", - пишут подписчики в комментариях.

Ранее мы писали, что экс-чемпион мира в легком весе Микки Бэй сейчас помогает тренироваться Дэвину Хэйни

Бэй уверен, что Хэйни удивит Василия Ломаченко, если выйдет с ним в ринг.

"Хэйни - один из тех парней, которые удивят Ломаченко, если их бой состоится. Василий будет удивлен навыками Дэвина. Мы уже знаем, чем обладает Ломаченко, и у него действительно есть много достоинств.

Дело в том, что люди не осознают, насколько богатый арсенал у Дэвина. У него не было возможности это показать. Со времен последнего боя он стал намного лучше. Я не собираюсь рассказывать о плане на бой. У нас есть определенные секреты, но это точно сработает, - заявил Микки Бэй.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".