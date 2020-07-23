Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) пожартував Василем Ломаченком (14-1, 10 КО)

Як повідомляє Politeka.net, наступний суперник Ломаченко Теофимо Лопес записав відео зі зверненням для Василя.

Редкач відреагував на публікацію Теофимо і вирішив пожартувати над українцем в Instagram. Він сказав, що українцеві потрібно втекти якомога далі.

"Біжи, Вася, біжи", – написав під відео Редкач.

Раніше ми писали, український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відреагував на зухвалі слова майбутнього суперника Теофимо Лопеса (15-0, 13 КО).

Нещодавно Лопес сказав українцю привезти всі пояси, якими він володіє.

Ломаченко довго не зволікав з відповіддю, передає Top Rank.

"Я і фани чекаємо. Принеси мої пояси. Це те, що мені потрібно", – заявив Лопес.

Українець не став мовчати і відразу відповів зухвалому американцеві:

"Хлопець, повертайся в боксерський зал і будь готовий. Мені плювати, де відбудеться бій, нехай навіть у твоєму дворі", – заявив Ломаченко.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".