Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) пошутил Василием Ломаченко (14-1, 10 КО)
Как сообщает Politeka.net, следующий соперник Ломаченко Теофимо Лопес записал видео с обращением для Василия.
Редкач отреагировал на публикацию Теофимо и решил пошутить над украинцем в Instagram. Он сказал, что украинцу нужно бежать как можно дальше.
"Беги, Вася, беги", – написал под видео Редкач.
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Ранее мы писали, украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) отреагировал на дерзкие слова будущего соперника Теофимо Лопеса (15-0, 13 КО).
Недавно Лопес сказал украинцу привезти все пояса, которыми он обладает.
Ломаченко долго не медлил с ответом, передает Top Rank.
"Я и фаны ждем. Принеси мои пояса. Это то, что мне нужно", – заявил Лопес.
Украинец не стал молчат и сразу ответил дерзкому американцу:
"Парень, возвращайся в боксерский зал и будь готов. Мне плевать, где состоится бой, пусть даже в твоем дворе", – заявил Ломаченко.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".