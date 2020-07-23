Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) пошутил Василием Ломаченко (14-1, 10 КО)

Как сообщает Politeka.net, следующий соперник Ломаченко Теофимо Лопес записал видео с обращением для Василия.

Редкач отреагировал на публикацию Теофимо и решил пошутить над украинцем в Instagram. Он сказал, что украинцу нужно бежать как можно дальше.

"Беги, Вася, беги", – написал под видео Редкач.

Ранее мы писали, украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) отреагировал на дерзкие слова будущего соперника Теофимо Лопеса (15-0, 13 КО).

Недавно Лопес сказал украинцу привезти все пояса, которыми он обладает.

Ломаченко долго не медлил с ответом, передает Top Rank.

"Я и фаны ждем. Принеси мои пояса. Это то, что мне нужно", – заявил Лопес.

Украинец не стал молчат и сразу ответил дерзкому американцу:

"Парень, возвращайся в боксерский зал и будь готов. Мне плевать, где состоится бой, пусть даже в твоем дворе", – заявил Ломаченко.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".