Мексиканський боксер Сауль Альварес і казахстанський боксер Геннадій Головкін проведуть третій бій у 2021 році
За даними журналіста The Athletic Майка Коппинджера, гонорар мексиканця складе 45 мільйонів доларів, передає sport.ua.
«Кілька місяців тому Канело і Головкін домовилися про третій поєдинок. Джерела розповіли, що Альварес заробить близько 45 мільйонів доларів, а Головкін – 30 мільйонів.
Їх реванш приніс понад 27 мільйонів доларів від продажу квитків, так що трилогія не пройде без глядачів. Бій може відбутися в травні 2021 року», – повідомив Коппинджер.
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Раніше ми писали, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в рейтинг кращих боксерів світу.
Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії склало авторитетне видання Boxing News.
Лідер рейтингу – мексиканський чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес.
Рейтинг Boxing News:
- Сауль Альварес
- Василь Ломаченко
- Наойя Інуе
- Теренс Кроуфорд
- Олександр Усик
- Еррол Спенс
- Тайсон Ф'юрі
- Геннадій Головкін
- Артур Бетербієв
- Лео Санта Крус
Крім того, що український боксер Василь Ломаченко показав, як розважається у вільний час.
Спортсмен провів вікенд у Києві на автозмаганнях, також разом з Василем був поруч Олександр Усик.
Про це стало відомо завдяки публікації Василя Ломаченка в мережі Instagram.
"Це був у всіх сенсах жаркий уїк-енд, який пролетів як одна хвилина. Вся команда виклалися на повну і виглядали достойно, як на треку, так і за його межами. Це був чистий адреналін!", - підписано відео.
Також на відео, яке опублікував Василь Ломаченко, можна побачити, як до нього несподівано підбігає молодий чоловік з бородою і по-дружньому обіймає боксера.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".