Мексиканський боксер Сауль Альварес і казахстанський боксер Геннадій Головкін проведуть третій бій у 2021 році

За даними журналіста The Athletic Майка Коппинджера, гонорар мексиканця складе 45 мільйонів доларів, передає sport.ua.

«Кілька місяців тому Канело і Головкін домовилися про третій поєдинок. Джерела розповіли, що Альварес заробить близько 45 мільйонів доларів, а Головкін – 30 мільйонів.

Їх реванш приніс понад 27 мільйонів доларів від продажу квитків, так що трилогія не пройде без глядачів. Бій може відбутися в травні 2021 року», – повідомив Коппинджер.

Альварес-Головкин

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Раніше ми писали, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в  рейтинг кращих боксерів світу.

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії склало авторитетне видання Boxing News.

Лідер рейтингу – мексиканський чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

  • Сауль Альварес
  • Василь Ломаченко
  • Наойя Інуе
  • Теренс Кроуфорд
  • Олександр Усик
  • Еррол Спенс
  • Тайсон Ф'юрі
  • Геннадій Головкін
  • Артур Бетербієв
  • Лео Санта Крус

Крім того, що український боксер Василь Ломаченко показав, як розважається у вільний час.

Спортсмен провів вікенд у Києві на автозмаганнях, також разом з Василем був поруч Олександр Усик.

Про це стало відомо завдяки публікації Василя Ломаченка в мережі Instagram.

ломаченко

 "Це був у всіх сенсах жаркий уїк-енд, який пролетів як одна хвилина. Вся команда виклалися на повну і виглядали достойно, як на треку, так і за його межами. Це був чистий адреналін!", - підписано відео.

Також на відео, яке опублікував Василь Ломаченко, можна побачити, як до нього несподівано підбігає молодий чоловік з бородою і по-дружньому обіймає боксера.

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На этих выходных команда LOMUS поучаствовала в соревнованиях по drift-у в Киеве! Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложились на полную и выглядели достойно как на треке, так и за его пределами в фирменной одежде LOMUS. Смотрите полное видео с бэкстейджем в @lomus_shop! Это был чистый адреналин! Поздравляем пилота @bad__boy_0013_ с ярким выступлением 💪🏼

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Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".