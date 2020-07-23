Мексиканский боксер Сауль Альварес и казахстанский боксёр Геннадий Головкин проведут третий бой в 2021 году

По данным журналиста The Athletic Майка Коппинджера, гонорар мексиканца составит 45 миллионов долларов, передает sport.ua.

«Несколько месяцев назад Канело и Головкин договорились о третьем поединке. Источники рассказали, что Альварес заработает около 45 миллионов долларов, а Головкин – 30 миллионов.

Их реванш принес свыше 27 миллионов долларов от продажи билетов, так что трилогия не пройдет без зрителей. Бой может состояться в мае 2021 года», – сообщил Коппинджер.

Ранее мы писали, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в рейтинг лучших боксеров мира.

Рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории составило авторитетное издание Boxing News.

Лидер рейтинга – мексиканский чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

Сауль Альварес

Василий Ломаченко

Наойя Инуэ

Теренс Кроуфорд

Александр Усик

Эррол Спенс

Тайсон Фьюри

Геннадий Головкин

Артур Бетербиев

Лео Санта Крус

Кроме того, что украинский боксер Василий Ломаченко показал, как развлекается в свободное время.

Спортсмен провел уик-энд в Киеве на автосоревнованиях, также вместе с Василием был рядом Александр Усик.

Об этом стало известно благодаря публикации Василия Ломаченко в сети Instagram.

"Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложились на полную и выглядели достойно как на треке, так и за его пределами. Это был чистый адреналин!", - подписано видео.

Также на видео, которое опубликовал Василий Ломаченко, можно увидеть, как к нему неожиданно подбегает молодой человек с бородой и по-дружески обнимает боксера.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".