Мексиканский боксер Сауль Альварес и казахстанский боксёр Геннадий Головкин проведут третий бой в 2021 году

По данным журналиста The Athletic Майка Коппинджера, гонорар мексиканца составит 45 миллионов долларов, передает sport.ua.

«Несколько месяцев назад Канело и Головкин договорились о третьем поединке. Источники рассказали, что Альварес заработает около 45 миллионов долларов, а Головкин – 30 миллионов.

Их реванш принес свыше 27 миллионов долларов от продажи билетов, так что трилогия не пройдет без зрителей. Бой может состояться в мае 2021 года», – сообщил Коппинджер.

Альварес-Головкин

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Ранее мы писали, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в  рейтинг лучших боксеров мира.

Рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории составило авторитетное издание Boxing News.

Лидер рейтинга – мексиканский чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес.

Рейтинг Boxing News:

  • Сауль Альварес
  • Василий Ломаченко
  • Наойя Инуэ
  • Теренс Кроуфорд
  • Александр Усик
  • Эррол Спенс
  • Тайсон Фьюри
  • Геннадий Головкин
  • Артур Бетербиев
  • Лео Санта Крус

Кроме того, что украинский боксер Василий Ломаченко показал, как развлекается в свободное время.

Спортсмен провел уик-энд в Киеве на автосоревнованиях, также вместе с Василием был рядом Александр Усик.

Об этом стало известно благодаря публикации Василия Ломаченко в сети Instagram.

ломаченко

 "Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложились на полную и выглядели достойно как на треке, так и за его пределами. Это был чистый адреналин!", - подписано видео.

Также на видео, которое опубликовал Василий Ломаченко, можно увидеть, как к нему неожиданно подбегает молодой человек с бородой и по-дружески обнимает боксера.

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На этих выходных команда LOMUS поучаствовала в соревнованиях по drift-у в Киеве! Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложились на полную и выглядели достойно как на треке, так и за его пределами в фирменной одежде LOMUS. Смотрите полное видео с бэкстейджем в @lomus_shop! Это был чистый адреналин! Поздравляем пилота @bad__boy_0013_ с ярким выступлением 💪🏼

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Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".