Мексиканский боксер Сауль Альварес и казахстанский боксёр Геннадий Головкин проведут третий бой в 2021 году
По данным журналиста The Athletic Майка Коппинджера, гонорар мексиканца составит 45 миллионов долларов, передает sport.ua.
«Несколько месяцев назад Канело и Головкин договорились о третьем поединке. Источники рассказали, что Альварес заработает около 45 миллионов долларов, а Головкин – 30 миллионов.
Их реванш принес свыше 27 миллионов долларов от продажи билетов, так что трилогия не пройдет без зрителей. Бой может состояться в мае 2021 года», – сообщил Коппинджер.
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Ранее мы писали, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в рейтинг лучших боксеров мира.
Рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории составило авторитетное издание Boxing News.
Лидер рейтинга – мексиканский чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес.
Рейтинг Boxing News:
- Сауль Альварес
- Василий Ломаченко
- Наойя Инуэ
- Теренс Кроуфорд
- Александр Усик
- Эррол Спенс
- Тайсон Фьюри
- Геннадий Головкин
- Артур Бетербиев
- Лео Санта Крус
Кроме того, что украинский боксер Василий Ломаченко показал, как развлекается в свободное время.
Спортсмен провел уик-энд в Киеве на автосоревнованиях, также вместе с Василием был рядом Александр Усик.
Об этом стало известно благодаря публикации Василия Ломаченко в сети Instagram.
"Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложились на полную и выглядели достойно как на треке, так и за его пределами. Это был чистый адреналин!", - подписано видео.
Также на видео, которое опубликовал Василий Ломаченко, можно увидеть, как к нему неожиданно подбегает молодой человек с бородой и по-дружески обнимает боксера.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".