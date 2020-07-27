Американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), який скоро буде битися з Василем Ломаченком (14-1, 10 КО), назвав найсильніших боксерів за окремими критеріями
Справжній боксер за версією Лопеса повинен володіти характеристиками таких боксерів:
міць - Майка Тайсона
швидкість - Менні Пак'яо
робота ніг - Мохаммеда Алі
контроль рингу - Роберто Дюрана
джеб - Андре Ворда
щелепа - Геннадія Головкіна
характер - Артуро Гатті
захист - Флойда Мейвезера
Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з американцем Теофимо Лопесом в бою зовсім скоро.
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Про це заявив прооутер Марк Крігель, повідомляє ESPN .
За його словами, бій відбудеться 19 вересня.
Де відбудеться поєдинок, поки невідомо.
Раніше промоутер українця Боб Арум пропонував провести зустріч в Лас-Вегасі на новій арені і пустити на трибуни обмежена кількість вболівальників з дотриманням умов соціального дистанціювання.
До речі, американський боксер Теофимо Лопес знову відзначився зухвалою заявою напередодні бою з Василем Ломаченком
Так, американець вважає, що топові легкої вагової категорії бояться виходити з ним на ринг.
"Хейні, Ломаченко та Рамірес викликають мене на бій? Сумніваюся, що це так, вони не хочуть мати проблем. Я відверто вам скажу, що ніхто з них не хоче боксувати зі мною. Ні Ломаченко, ні Хейні. Таких, як я, більше немає. Викликайте мене на бій, і я прийму виклик".
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".