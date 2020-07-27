Чем должен владеть боксер по мнению американца

Американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), который скоро сразится с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), назвал сильнейших боксеров по отдельным критериям

Настоящий боксер по версии Лопеса должен обладать характеристиками следующих боксеров:

мощь - Майка Тайсона

скорость - Мэнни Пакьяо

работа ног - Мохаммеда Али

контроль ринга - Роберто Дюрана

джеб - Андре Уорда

челюсть - Геннадия Головкина

характер - Артуро Гатти

защита - Флойда Мейвезера

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою совсем скоро.

Об этом заявил прооутер Марк Кригель, сообщает ESPN .

По его словам, бой состоится 19 сентября.

Где пройдет поединок, пока неизвестно.

Кроме того, Теофимо Лопес обратился к украинскому обладателю поясов WBA, WBC и WBO Василию Ломаченко

"Киска, я работаю в зале. Для меня ты малыш. Я поцелую тебя в лоб, Василий Ломаченко", - написал Лопес.

Стоит отметить, что комментарии к довольно резкому высказыванию, которое адресовано украинцу, Лопес закрыл.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает готовиться к поединку с американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) Спортсмен начал активно тренироваться и даже на море, куда приехал открыть свой собственный отель. На снимке в instagram видно, как Ломаченко бегает на берегу моря. "Пробежка на берегу моря +10 к результату", - подписал фото боксер. "Василий мощи набрал, такой плотный биток", "Ждём победу", "Лидеры мирового бокса в своем времени", "Василий Анатольевич ,в очках неудобно", - пишут в комментариях пользователи сети.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".