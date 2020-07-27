Американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), который скоро сразится с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), назвал сильнейших боксеров по отдельным критериям
Настоящий боксер по версии Лопеса должен обладать характеристиками следующих боксеров:
мощь - Майка Тайсона
скорость - Мэнни Пакьяо
работа ног - Мохаммеда Али
контроль ринга - Роберто Дюрана
джеб - Андре Уорда
челюсть - Геннадия Головкина
характер - Артуро Гатти
защита - Флойда Мейвезера
Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою совсем скоро.
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Об этом заявил прооутер Марк Кригель, сообщает ESPN .
По его словам, бой состоится 19 сентября.
Где пройдет поединок, пока неизвестно.
Кроме того, Теофимо Лопес обратился к украинскому обладателю поясов WBA, WBC и WBO Василию Ломаченко
"Киска, я работаю в зале. Для меня ты малыш. Я поцелую тебя в лоб, Василий Ломаченко", - написал Лопес.
Стоит отметить, что комментарии к довольно резкому высказыванию, которое адресовано украинцу, Лопес закрыл.
К слову, украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает готовиться к поединку с американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)
Спортсмен начал активно тренироваться и даже на море, куда приехал открыть свой собственный отель.
На снимке в instagram видно, как Ломаченко бегает на берегу моря.
"Пробежка на берегу моря +10 к результату", - подписал фото боксер.
"Василий мощи набрал, такой плотный биток", "Ждём победу", "Лидеры мирового бокса в своем времени", "Василий Анатольевич ,в очках неудобно", - пишут в комментариях пользователи сети.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".